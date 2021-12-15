Рогозина допросили по делу о госизмене его советника Сафронова

Главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина допросили в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении его советника, журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в государственной измене. Об этом написал «Интерфакс» со ссылкой на адвоката.

Адвокат журналиста Иван Павлов* рассказал, что допрос Рогозина прошел еще летом.

Остающийся в должности советника генерального директора Роскосмоса по информационной политике Иван Сафронов был задержан 7 июля прошлого года. По решению суда его отправили под арест. Сафронова обвиняют в госизмене.

По версии следствия, в 2012 году Сафронова завербовали представители чешских спецслужб, а в 2017 году он передал им секретную информацию, которая связана с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки с действиями ВС России на Ближнем Востоке. Следователи считают, что США были конечным получателем секретных сведений.

Также следователи отметают что Сафронов в 2015 году передал политологу Демури Воронину (гражданину РФ и Германии) информацию о деятельности ВС РФ в Сирии за денежное вознаграждение. Воронин передал эти сведения представителям швейцарских и немецких разведывательных служб.

* Иван Павлов признан в России иноагентом.