Путин заявил, что арест Сафронова не связан с журналистикой

Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова арестовали за передачу информации одной из европейских спецслужб во время его работы советником директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Российский лидер отметил, что никаких обвинений за журналистскую деятельность Сафронову не предъявляли. Фабула дела заключается в том, что в должности советника главы Роскосмоса он передавал информацию одной из европейских спецслужб.

«Вот за это, а не за работу в „Коммерсанте“, откуда он уже ушел», — процитировало Путина РИА «Новости».

В пресс-службе Роскосмоса исключили, что дело о государственной измене в отношении Ивана Сафронова связано с его работой в госкорпорации. В беседе с РИА «Новости» там отметили, что у него не было допуска к государственной тайне.

Представляющий интересы Сафронова адвокат Дмитрий Катчев заявил, что преступление, в котором обвиняют его подзащитного, по версии следствия, произошло в 2017 году, а в Роскосмос он попал только в апреле 2020-го. Об этом сообщил ТАСС.

«Но с материалами дела защиту до сих пор не ознакомили, поэтому сказать точно, в чем же именно обвиняют Сафронова, я не могу», — сказал адвокат.

Бывшего журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова сотрудники ФСБ задержали 7 июля. В ведомстве заявили, что его подозревают в передаче секретных сведений сотруднику спецслужб Чехии. По факту завели уголовное дело о государственной измене. Своей вины Сафронов не признал. По решению суда его отправили в СИЗО.

По словам адвокатов арестованного, постановления о предъявлении обвинения их подзащитному до сих пор не передали. Кроме того, не раскрыта и фабула дела, в котором обвиняют Сафронова. Защитники рассказали, что в материалах дела говорится о том, что мужчина передавал информацию через домашний компьютер при помощи программы для шифрования VeraCrypt.

Иван Сафронов более 10 лет освещал работу оборонно-промышленного комплекса и входил в кремлевский пул. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что у помощника не было доступа к секретным сведениям. Накануне он сказал, что не верит в виновность Сафронова. Он подчеркнул, что все сотрудники госкорпорации проходят тщательную проверку в департаментах безопасности. Рогозин подчеркнул, что в обязанности Сафронова входило только общение с журналистами.