Путин заявил, что арест Сафронова не связан с журналистикой
Российский лидер отметил, что никаких обвинений за журналистскую деятельность Сафронову не предъявляли. Фабула дела заключается в том, что в должности советника главы Роскосмоса он передавал информацию одной из европейских спецслужб.
«Вот за это, а не за работу в „Коммерсанте“, откуда он уже ушел», — процитировало Путина РИА «Новости».
В пресс-службе Роскосмоса исключили, что дело о государственной измене в отношении Ивана Сафронова связано с его работой в госкорпорации. В беседе с РИА «Новости» там отметили, что у него не было допуска к государственной тайне.
Представляющий интересы Сафронова адвокат Дмитрий Катчев заявил, что преступление, в котором обвиняют его подзащитного, по версии следствия, произошло в 2017 году, а в Роскосмос он попал только в апреле 2020-го. Об этом сообщил ТАСС.
«Но с материалами дела защиту до сих пор не ознакомили, поэтому сказать точно, в чем же именно обвиняют Сафронова, я не могу», — сказал адвокат.
Бывшего журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова сотрудники ФСБ задержали 7 июля. В ведомстве заявили, что его подозревают в передаче секретных сведений сотруднику спецслужб Чехии. По факту завели уголовное дело о государственной измене. Своей вины Сафронов не признал. По решению суда его отправили в СИЗО.
По словам адвокатов арестованного, постановления о предъявлении обвинения их подзащитному до сих пор не передали. Кроме того, не раскрыта и фабула дела, в котором обвиняют Сафронова. Защитники рассказали, что в материалах дела говорится о том, что мужчина передавал информацию через домашний компьютер при помощи программы для шифрования VeraCrypt.
Иван Сафронов более 10 лет освещал работу оборонно-промышленного комплекса и входил в кремлевский пул. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что у помощника не было доступа к секретным сведениям. Накануне он сказал, что не верит в виновность Сафронова. Он подчеркнул, что все сотрудники госкорпорации проходят тщательную проверку в департаментах безопасности. Рогозин подчеркнул, что в обязанности Сафронова входило только общение с журналистами.