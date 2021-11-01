Расследование уголовного дела в отношении журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, завершили в ФСБ. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА «Новости».

«Расследование уголовного дела в отношении Сафронова Ивана завершено», — сказал собеседник агентства.

Никаких подробностей источник не раскрыл.

Представители Сафронова в суде не подтвердили и не опровергли эту информацию. Защитники объяснили отказ от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении. Однако адвокат обвиняемого Дмитрий Талантов сообщил агентству, что юристы уже изучают материалы дела.

В июне РИА «Новости» сообщало, что в ФСБ предлагали Сафронову пойти на сделку со следствием в обмен на звонок матери.

Сафронова задержали 7 июля 2020 года и в тот же день отправили в СИЗО. Журналиста обвинили в передаче одной из спецслужб стран НАТО секретной информации об оборонно-промышленном комплексе и военно-техническом сотрудничестве России. Предположительно, речь шла в том числе о поставках вооружений в Африку. Сафронова заподозрили в том, что он мог работать на чешские спецслужбы, а конечной страной — получателем секретных данных, по версии следствия, являлись США.