Общество 11 мая 2023, 01:53 Рогозин заявил о необходимости второй волны мобилизации Экс-глава Роскосмоса Рогозин призвал начать в России вторую волну мобилизации РИА «Новости»

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Ряды ВС РФ необходимо пополнить за счет проведения второй волны мобилизации в стране. Об этом бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Нужна мобилизация. И она должна была пройти не только одна тогда, в начале осени, а должна была пройти еще одна мобилизация», — сказал он.

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Свой призыв экс-глава Роскосмоса объяснил проблемами с личным составом. По его словам, избежать второй волны мобилизации поможет «колоссальный резерв», который есть в распоряжении страны. Речь шла о добровольцах.

«Нас на самом деле нужно было бы собрать в рамках одной единой добровольческой русской армии и дать наиболее опасный участок фронта», — добавил Рогозин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле разговоров о второй волне мобилизации не вели. Ранее в Сети распространили информацию о том, что пользователям сервиса «Мои документы» начали приходить письма о частичной мобилизации. Эта сообщения оказались фейковыми.