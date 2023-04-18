Власть 18 апреля 2023, 18:38 Песков ответил на слухи о «второй волне» частичной мобилизации в России Песков: Кремль не ведет разговоров о «второй волне» частичной мобилизации в РФ Пресс-служба Кремля

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова депутата Госдумы Александра Бородая, который «не исключил второй волны» частичной мобилизации в России. Ответ российского государственного деятеля опубликовал Telegram-канал SHOT.

«Разговоров о „второй волне“ мобилизации в Кремле не ведется», — заявил Песков.

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Ранее в сети появлялись новости, что пользователям сервиса «Мои документы» приходят письма о частичной мобилизации. Однако эта информация оказалась фейковой. О недостоверности информации говорит и то, что указ о цифровизации воинского учета пока даже не подписан президентом.