Общество 14 апреля 2023, 16:27 Фейк: пользователям сервиса «Мои документы» приходят письма о частичной мобилизации Сообщения о том, что от «Моих документов» приходят письма о мобилизации, оказались фейком РИА «Новости»

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В Сети появились фейки о том, что пользователям сервиса «Мои документы» стали приходить письма о частичной мобилизации. «360» выяснил правду.

Фейк

«Сразу после одобрения законопроекта об электронных повестках гражданам стали поступать сообщения от госпочты с текстом: „Вы в списке на частичную мобилизацию“», — заявили в некоторых Telegram-каналах.

Правда

На самом деле подобные утверждения — фейк, поскольку реестр военнообязанных находится на стадии формирования и не запущен.

«Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», — заявил ранее глава Минцифры Максут Шадаев.

О недостоверности информации говорит и то, что указ о цифровизации воинского учета пока не подписан президентом. Кроме того, сам скриншот якобы уведомления о призыве не соответствует интерфейсу «Госуслуг» по размеру шрифта и оттенку цвета, да еще и назван сервисом «Мои документы».

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.