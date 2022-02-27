Рогозин рассказал о целях Украины создать ракеты для удара по России

Власти Украины нацелены на то, чтобы создать баллистические ракетные комплексы, обладающими возможностью нанесения удара по территории РФ, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

По его словам, потенциал у украинской стороны для этого есть, например, конструкторское бюро «Южное» и «Южмашзавод». Эти предприятия расположены в Днепропетровске, напомнил Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Там есть колоссальный потенциал. Сейчас они нацелены на создание своих баллистических комплексов, которые имеют реальную возможность ударов по нашей территории», — сказал глава Роскосмоса.

По его словам, для любого конструкторского коллектива не составляет большой проблемы увеличить дальность уже функционирующего на Украине комплекса «Гром».

«По сути дела, это реальная угроза России аж до Урала», — добавил Рогозин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, предупредил, что страна может отказаться от неядерного статуса. Однако, по мнению специалистов, возможность создания на Украине ядерного оружия весьма гипотетическая.

В частности, военный эксперт Александр Гольц в беседе с «360» заявил, что западные партнеры Украины сделают все, чтобы этого не случилось.