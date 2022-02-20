«Угрозы от большого отчаяния». Зачем Зеленский заговорил о ядерном статусе

Возможность создания на Украине ядерного оружия весьма гипотетическая. И западные партнеры страны сделают все, чтобы этого не случилось, заявил «360» военный эксперт Александр Гольц.

«Западные страны, к мнению которых [президент Украины] Владимир Зеленский прислушивается, сделают все мыслимое и немыслимое, чтобы он отказался от этой идеи [, отказался от ядерного статуса]. Последствия были бы довольно катастрофическими для договора о нераспространении ядерного оружия», — сказал специалист.

По его мнению, президент Украины делает такие заявления от большого отчаяния, потому что сейчас его тревожит ситуация с российским военным контингентом у границы двух стран.

«Очевидно, что господин Зеленский испытывает серьезные опасения в связи с наращиванием российских военных на границе», — сказал Гольц.

Эксперт добавил, что с технической точки зрения любое развитое государство в состоянии создать ядерное оружие. «Если мы не говорим о наращивании крупного ядерного потенциала в сотни ядерных боеприпасов. <…> В принципе, американцы проводили эксперимент, когда ученые получали необходимые материалы и в течение быстрого времени создавали ядерный боеприпас в сарае», — добавил собеседник «360».

Гольц добавил, что в случае, если Украина действительно вдруг решит отказаться от неядерного статуса, то ее обязательно будут ждать санкции.

«Как это было с Северной Кореей, которая официально вышла из договора о нераспространении ядерного оружия», — заключил эксперт.

Накануне Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о намерении провести совещание при участии Германии, Турции, России и США. «Если саммит не состоится, то Украина может выйти из Будапештского меморандума, который запрещал стране иметь ядерное оружие», — предупредил он.