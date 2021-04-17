Рогозин рассказал о состоянии вернувшихся с МКС космонавтов

Члены экипажа «Союза МС-17», приземлившиеся в казахстанской степи, чувствуют себя хорошо, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter.

«На борту порядок. <…> Самочувствие экипажа хорошее. Добро пожаловать на Землю!» — написал он.

Посадка корабля произошла в 07:55 по московскому времени в 147 километрах юго-восточнее города Жезказгана. После приземления членов экипажа осмотрели медики.

На Землю вернулись россияне Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NАSА Кэтлин Рубинс. На Международной космической станции они провели полгода. Накануне Сергей Рыжиков передал командование МКС американскому астронавту Шэннон Уокер и вручил ей бумажную корону. Сейчас на станции находятся семь человек. Двое из них — космонавты Роскосмоса.