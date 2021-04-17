Космический корабль «Союз МС-17» с экипажем вернулся на Землю

Корабль «Союз МС-17» с экипажем Международной космической станции успешно приземлился в казахстанской степи. Сайт Роскосмоса вел прямую трансляцию возвращения корабля из космоса.

«Есть касание», — сказал диктор во время трансляции.

После полугода работы на борту МКС на Землю в «Союзе МС-17» вернулись россияне Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. На станции остались семь человек. В их числе два российских космонавта. Спускаемый аппарат сел в 147 километрах юго-восточнее от Жезказгана. Экипаж чувствует себя хорошо.

Корабль «Союз МС-17» отправился к МКС 184 суток назад. Рыжиков и Кудь-Сверчков выходили в космос в космос из люка МКС, который не отрывали боле 11 лет. Тогда они выполнили часть из запланированных работ снаружи станции. Во время экспедиции космонавты загерметизировали две трещины в шлюзе модуля «Звезда». Рубинс выходила в открытый космос дважды.

Спускаемый аппарат уже нашли. Медики проверяют состояние здоровья вернувшихся с орбиты. Космонавты пока в скафандрах. Они отдыхают в креслах.