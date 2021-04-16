Космонавт Сергей Рыжиков «короновал» нового командира МКС. Видео

Российский космонавт Сергей Рыжиков передал командование Международной космической станцией американскому астронавту Шэннон Уокер и подарил ей бумажную корону. Видео «коронации» появилось на официальном канале YouTube-канале Роскосмоса.

Пересменка экипажей прошла ночью 16 апреля. Длительная экспедиция, в которой принимали участие космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс, стала уже 64-й по счету. Теперь они вернутся на Землю, которую покинули в октябре 2020 года.

Возглавлял смену Сергей Рыжиков. Он и Шеннон Уокер подписали акт передачи полномочий. Церемония завершилась ударами в корабельный колокол. Помимо этого, российский космонавт подарил новому командиру МКС бумажную корону.

Рыжиков, Кудь-Сверчков и Рубинс вернутся на Землю на борту корабля «Союз МС-17». Посадка запланирована на 17 апреля.