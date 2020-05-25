Рогозин пообещал создать замену МКС

Он отметил, что работать над этим проектом может входящая в госкорпорацию ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия».

«Россия, как страна, которая всегда была лидером в создании орбитальных станций, должна начать работу немедленно», — подчеркнул Рогозин.

При этом пока нельзя сказать, какой именно будет новая станция. Будет ли она рассчитана на постоянное пребывание экипажа или станет использоваться только как временный пункт. Кроме того, неизвестно, пустят ли туда иностранцев, или там будут только российские космонавты.

«Техническая сторона этого дела должна быть начата немедленно», — заявил глава Роскосмоса.

Действующую Международную космическую станцию до конца мая можно увидеть с Земли невооруженным взглядом. На сайте Роскосмоса опубликован график, когда МКС пролетает над Москвой.

Сейчас на борту МКС находятся россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди. Они прибыли туда 9 апреля. 28 мая к ним присоединятся астронавты NASA Дуглас Херли и Роберт Бенкен.