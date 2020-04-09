Новый экипаж МКС отправился в космос. Видео

Корабль с новым экипажем МКС успешно вышел на орбиту. Стыковка с международной станцией пройдет через шесть часов.

«3, 2, 1. С Байконура выполнен пуск ракеты-носителя „Союз-2.1а“ с пилотируемым кораблем „Союз МС-16“. На орбиту отправился экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина, Ивана Вагнера и астронавта Криса Кэссии», — сообщили Роскосмос в Twitter.

Первая и вторая ступени ракеты-носителя отделились штатно, сейчас корабль с экипажем МКС находится на околоземной орбите.

На корабле Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди. Они проведут на МКС 196 суток. У Иванишина и Вагнера запланированы научно-прикладные исследования и эксперименты, работы по дооснащению российского сегмента станции. Они вернутся на Землю в октябре.

Новый экипаж готовился к отправке на МКС в условиях повышенной безопасности из-за коронавируса. Больше чем месяц они были фактически изолированы от посторонних, контактировавшие с ними люди проходили постоянный контроль.

Сейчас на МКС находятся космонавт Олег Скрипочка, астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир. Их возвращение запланировано на 17 апреля.