МКС до конца мая можно будет увидеть невооруженным глазом
Россияне могут до конца мая наблюдать за Международной космической станцией без оптических приборов. Чтобы ее увидеть, нужно вечером посмотреть на южный небосклон.
«До конца мая на большей части России и в странах ближнего зарубежья проходит сезон вечерней видимости Международной космической станции! Чтобы передать привет Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди, достаточно только в нужное время взглянуть на небо», — говорится в сообщении Роскосмоса.
Видна МКС будет в виде яркой звезды. Пролетать станция будет с юго-запада на юго-восток в течение нескольких минут.
Госкорпорация опубликовала график пролета МКС над Москвой и Подмосковьем.
28 мая на станцию на американском корабле Crew Dragon прилетят астронавты NASA Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Сейчас на борту Международной космической станции находятся россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американец Кристофер Кэссиди.