Рогозин ответил на слова Псаки о санкциях кадрами из «Бриллиантовой руки»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление официального представителя Белого дома Джен Псаки о санкциях против нескольких российских предприятий ракетно-космической отрасли. Видеоответ с кадрами из советской комедии «Бриллиантовая рука» он опубликовал в своем Telegram-канале.

В отрывке из фильма Геша Козодоев говорит Семену Горбункову: «Сеня, по-быстрому объясни товарищу, почему Володька сбрил усы».

В описании к видео Рогозин напомнил, что Джен Псаки ранее призналась, что почти ничего не знала о введенных США санкциях против российской космической отрасли. Она пообещала выяснить подробности. Псаки заверила, что уточнит, что на этот счет думают в Белом доме.

«Наверное, мне нужно будет поговорить с нашей командой по нацбезопасности. Скажу так: работа вместе в вопросах, касающихся космоса, — это одна из областей, в которых мы исторически работали с Россией», — сказала она.

Накануне Рогозин предупредил, что РФ может выйти из проекта МКС, если США не отменят свои санкции в отношении «Прогресса» и ЦНИИмаш. Все в руках американских партнеров, отметил он.