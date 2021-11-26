Родственники погибших при взрыве на шахте в Кузбассе получат по 1 млн рублей от ФСС

Родственники погибших при взрыве метана на шахте «Листвяжная» получат по одному миллиону рублей от Фонда социального страхования (ФСС). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное отделение фонда.

«Размер единовременной страховой выплаты составляет один миллион рублей, при этом при наличии нескольких лиц, имеющих право на единовременную страховую выплату, она делится на равные доли между получателями», — рассказали в ФСС.

В фонде добавили, что люди получат деньги в ближайшее время. Ранее в холдинговой компании «СДС», которой принадлежит шахта, сообщили о выплатах близким жертв ЧП в размере двух миллионов рублей. Эти средства семьи погибших шахтеров получат в дополнении к положенным по закону выплатам.

Метан взорвался на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области утром 25 ноября. После этого в забое загорелась угольная пыль и началось задымление. Погибли 52 человека. Пострадали — 63. Президент России Владимир Путин назвал гибель горняков большой бедой. Губернатор региона Сергей Цивилев объявил в Кузбассе трехдневный траур.