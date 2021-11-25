Семьям погибших в шахте «Листвяжная» горняков дополнительно выплатят по 2 млн рублей

Родственники горняков, которые погибли в шахте «Листвяжная», получат по два миллиона рублей в дополнение к выплатам, которые предусмотрены законом. Об этом сообщили в холдинговой компании «СДС», которой принадлежит шахта.

Представители компании уточнили, что дополнительные выплаты будут переведены также пострадавшим работникам. Суммы будут определяться в зависимости от степени тяжести травм, которые получили горняки, написал ТАСС.

Региональные власти сообщили, что также окажут помощь семьям погибших. О том, как будет оказана поддержка, правительство пообещало сообщить после того, как будут найдены все сотрудники. Под землей все еще находятся 35 человек.

Из-за угрозы взрыва поисковая операция была приостановлена. По последним данным, группа спасателей, которая должна была выйти на поверхность после сигнала об этом, перестала выходить на связь.

Жертвами ЧП, по информации властей Кузбасса, стали 11 шахтеров, еще 38 находятся в больницах.