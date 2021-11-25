Путин назвал большой бедой гибель шахтеров в Кузбассе

Российский лидер Владимир Путин назвал большой бедой гибель горняков на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Он выразил надежду, что сотрудники МЧС смогут спасти как можно больше людей.

«Ситуация, к сожалению, легче не становится. Есть опасность и для жизни спасателей. Сейчас на месте принимают необходимые решения. Будем надеяться, что удастся спасти как можно больше людей», — приводит ТАСС слова Путина на переговорах с главой Сербии Александаром Вучичем в Сочи.

Ранее президент выразил соболезнования близким погибших шахтеров и поручил оказать необходимую помощь пострадавшим. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в регионе с 26 по 28 ноября.

Задымление на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошло утром 25 ноября. В момент ЧП под землей находились 285 рабочих. Жертвами происшествия стали 11 рабочих, 43 горняка пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Под землей все еще находятся несколько десятков человек. Их поиски временно приостановили из-за угрозы взрыва.