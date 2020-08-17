Родственники Михаила Хачатуряна назвали странными результаты экспертизы одной из сестер

Экспертиза подтвердила повреждения сексуального характера у одной из сестер Хачатурян — Ангелины. При этом родственницы ее убитого отца сомневаются в достоверности этих исследований.

«Намеков даже не было, что девочки подвергались какому-то сексуальному насилию. После того, как их отпустили в сентябре под домашний арест, в октябре они где-то в Подмосковье делают повторную экспертизу. Очень странно. Отец в этот момент уже был мертв», — рассказала Наира Хачатурян.

Но она подтвердила, что в экспертиза выявила расширение «синусового момента». По словам сестры Михаила Хачатуряна, были и исследования, которые проводили, когда девушки находились в СИЗО. Именно этим экспертизам доверяют родственники убитого мужчины.

Михаила Хачатуряна в конце июля 2018 года нашли мертвым на лестничной площадке возле его квартиры в Москве. В убийстве обвинили трех его дочерей. Защита сестер настаивает, что они пошли на убийство из-за многолетнего насилия со стороны отца. В свою очередь, семья погибшего считает, что девушки хладнокровно расправились с мужчиной.

Источник фото: телеканал «360»

Очередное заседание по делу младшей из сестер Хачатурян началось 17 августа в Бутырском суде Москвы. Слушания по делу Ангелины и Крестины Хачатурян пройдут с участием суда присяжных. Их отбор начнется в конце августа.