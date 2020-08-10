В понедельник, 10 августа, Бутырский московский суд начал закрытое заседание по делу о младшей из сестер Хачатурян. В ходе заседания выяснилось, что суд продлил Марии Хачатурян запрет на участие в массовых мероприятиях, сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевшей стороны.

Слушание дела Марии Хачатурян проходит в закрытом режиме и отдельно от сестер из-за того, что девушку признали невменяемой в момент убийства отца. Заседание по делу Ангелины и Крестины Хачатурян будет проходить с участием суда присяжных.

Недавно в Сети появилось видео, где отец грубо разговаривает с дочерьми за то, что те не убрали мусор с пола. Тем не менее родственники погибшего Хачатуряна сомневаются, что младшая сестра невменяема. Они также уверены, что это убийство совершено по предварительному сговору.

Михаила Хачатуряна убили в квартире собственные дочери в июле 2018 года. По словам девушек, они пошли на это из-за многолетних издевательств отца.