Заседание по делу младшей Хачатурян пройдет в Москве. Онлайн-трансляция

Бутырский суд Москвы проведет очередное заседание по делу младшей из сестер Хачатурян — Марии. Оно выделено в отдельное производство. Слушания проводят в закрытом режиме. «360» ведет трансляцию от Бутырского суда.

Дело Марии Хачатурян рассматривают отдельно. Экспертиза показала, что в момент убийства отца девушка была невменяемой. По мнению следователей, ее необходимо направить на принудительное лечение.

Сестер Хачатурян обвинили в убийстве отца Михаила Хачатуряна. Мужчину нашли мертвым на лестничной площадке возле его столичной квартиры в конце июля 2018 года.

Адвокаты девушек настаивают на жестоком обращении Хачатуряна с дочерьми и насилии, которое тот применял. По версии юристов, Мария, Крестина и Ангелина действовали в рамках необходимой самообороны. Родственники убитого считают, что девушки хладнокровно расправились с отцом.

Защита сестер обращалась с просьбой объединить дела Марии и Ангелины с Крестиной, но получила отказ. Заседание по делу Ангелины и Крестины Хачатурян пройдет с участием суда присяжных. Отбирать их начнут 31 августа.

Неделю назад суд продлил Марии Хачатурян запрет на участие в массовых мероприятиях.