Родителям детей-инвалидов предложили платить пособия, несмотря на наличие доходов

В Общественной палате предложили сохранять родителям детей-инвалидов пособия, даже если они имеют источники дохода. Сейчас 10 тысяч рублей могут получать только те, кто не имеет оплачиваемой работы.

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец направила обращение в правительство, Госдуму, Совет Федерации и Пенсионный фонд. С текстом обращения ознакомился RT.

Сейчас родитель или опекун ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы не может получать 10 тысяч рублей пособия, если имеет работу. При этом уровень доходов не важен.

Волынец отметила, что родители детей-инвалидов не имеют возможности работать полноценно, но могут подрабатывать, получая небольшие деньги, в том числе в режиме самозанятых. Таким родителям, считает Волынец, можно было бы оставить пособия.

«Просим вас позволить родителям детей-инвалидов, получающим пособие по уходу за ребенком-инвалидом, иметь источники дохода, не превышающие один МРОТ, при сохранении пособия», — говорится в обращении.

По мнению Волынец, эта мера позволит повысить качество жизни таких семей и улучшить психоэмоциональное состояние родителей и опекунов.