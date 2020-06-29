Родителям детей-инвалидов предложили платить пособия, несмотря на наличие доходов
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец направила обращение в правительство, Госдуму, Совет Федерации и Пенсионный фонд. С текстом обращения ознакомился RT.
Сейчас родитель или опекун ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы не может получать 10 тысяч рублей пособия, если имеет работу. При этом уровень доходов не важен.
Волынец отметила, что родители детей-инвалидов не имеют возможности работать полноценно, но могут подрабатывать, получая небольшие деньги, в том числе в режиме самозанятых. Таким родителям, считает Волынец, можно было бы оставить пособия.
«Просим вас позволить родителям детей-инвалидов, получающим пособие по уходу за ребенком-инвалидом, иметь источники дохода, не превышающие один МРОТ, при сохранении пособия», — говорится в обращении.
По мнению Волынец, эта мера позволит повысить качество жизни таких семей и улучшить психоэмоциональное состояние родителей и опекунов.