Как минимум 12 детей в Москве лишили статуса инвалидности. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил столичным следователям разобраться в ситуации.

Об этом сказано на сайте Следственного комитета России.

19 июня журналисты рассказали о детях из Москвы с разными тяжелыми заболеваниями. Каждого из них лишили инвалидности после результатов медико-социальных экспертиз. Эксперты решили, что их диагнозы не мешают жизни. Из-за этого детей-инвалидов лишили всех льгот, а также права на бесплатное лечение.

Правоохранители расследуют уголовное дело, которое возбудили в марте 2020 года по статье «Превышение должностных полномочий» из-за снятия инвалидности. В рамках следствия уже 12 детей признали потерпевшими.

Александр Бастрыкин дал поручение ... проверить озвученные в СМИ доводы, установить всех потерпевших, дать оценку действиям сотрудников, проводивших медико-социальные экспертизы, и доложить о ходе расследования уголовного дела. СК России.

Такое поручение Председатель Следственного комитета России дал руководителю московского подразделения ведомства.

Ранее «360» рассказывал о семилетнем Артеме, который получил серьезные травмы, выпав из окна. Четыре года подряд комиссия подтверждала его инвалидность, однако 2019 году врачи решили, что с мальчиком все в порядке. Они лишили ребенка инвалидности после того, как проверили его моторные функции, но не приняли во внимание особенности социального развития. Но именно в этом, по словам мамы, и заключается основная проблема — Артему нужно больше времени на социализацию, чем детям с обычным развитием. Из-за потери инвалидности ему придется ходить в обычную школу, и это может стать для мальчика тяжелейшим испытанием.