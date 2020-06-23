Путин предложил распространить режим самозанятых на всю страну с июля. Получить статус можно будет с 16 лет

Владимир Путин предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну. Также президент предложил предоставлять статус самозанятого не с 18, а уже с 16 лет.

По словам лидера России, это нововведение коснется трех миллионов молодых людей, которые получат налоговый капитал в размере одной минимальной зарплаты.

«Такие начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога», — заявил президент.

Во время своего обращения к гражданам России Путин предложил выплатить еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Он анонсировал, что семьи, где оба родителя остались без работы в период пандемии, получат по три тысячи рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе.

По словам президента России, этой весной власти страны запустили беспрецедентную по объему выделенных средств и охвату поддержку людей и экономики. Все принятые ограничения помогли спасти человеческие жизни, а медики и волонтеры проявили профессионализм и сплоченность.