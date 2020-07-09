Родители отправили ямальского школьника с коронавирусом на ЕГЭ. Теперь его травят в соцсетях

Российские школьники продолжают сдавать ЕГЭ, перенесенный из-за коронавируса. Один из выпускников пришел сдавать экзамены в Тарко-Сале с подтвержденным COVID-19. Пользователи соцсетей обрушились на семью с обвинениями, что парень мог заразить других.

Обсуждение ситуации в ямальском Тарко-Сале началось в местных пабликах во «ВКонтакте». Пользователь рассказал, что на экзамен пришел выпускник с подтвержденным коронавирусом. Под постом сразу же собрались комментаторы.

«Слышал об этой истории, типа там и родители, и сам этот школьник о диагнозе знал, но побоялся не прийти на экзамен, ну или родители его настращали, что если он пропустит, то уже никуда не поступит. А симптомов не было никаких», — написал подписчик группы.

Остальные пользователи принялись осуждать семью за то, что они отправили к другим школьникам своего зараженного коронавирусом сына.

«Нужно срочно всех контактных с ним изолировать, если это правда!!! А родителям его хороших люлей вставить, что отправили чадо свое заражать других детей», — отметил комментатор.

«Блин, жесть какая, кто допустил больного ребенка на сдачу экзамена», — подхватил другой подписчик.

В департаменте образования ЯНАО сообщили Ura.ru, что сейчас проводится необходимая проверка. При этом в пресс-службе не стали уточнять, было ли у школьника на руках постановление Роспотребнадзора. В департаменте отметили, что перед ЕГЭ у всех выпускников проверили температуру. Повышенные значения были у пяти школьников, которых не допустили к сдаче экзаменов.

«Считаем, что нападки в социальных сетях и особенно травля в этом случае неуместны. Стоит отметить, что организаторы готовы к разным ситуациям в нынешних условиях. Каждый ученик обеспечен средствами индивидуальной защиты, в аудиториях строго соблюдается социальная дистанция», — заверили в департаменте образования.

Теперь специалисты ждут результатов проверки. После ее завершения Роспотребнадзор будет принимать решение о тех, кто контактировал с инфицированным школьником.