Число заболевших COVID-19 в мире превысило 12 миллионов

Во всем мире у более чем 12 миллионов человек подтвердили коронавирус. За время пандемии скончались свыше 548 тысяч инфицированных. Выздороветь удалось 6,5 миллиона заболевших.

Данные по выявленным случаям COVID-19 обновил Университет Джонса Хопкинса, специалисты которого собирают информацию о распространении SARS-CoV-2 от федеральных и местных властей, из СМИ и иных открытых источников.

По состоянию на 9 июля в мире 12 012 720 больных COVID-19. Жертвами инфекции стали уже 548 914 человек. Поправились свыше 6 562 679 подхвативших коронавирус.

На первом месте по числу зараженных давно находятся США, где зафиксировано 3 054 650 человек с коронавирусной инфекцией. Бразилия занимает вторую строку по числу COVID-пациентов — в стране их 1 713 160. Третьей идет Индия, где подтвердили 742 417 случаев заболевания.

Россия находится на четвертом месте. В нашей стране, по последней информации, выявили 700 792 заболевших. С начала эпидемии поправились 472 511 инфицированных. Не смогли победить болезнь 10 667 наших соотечественников.