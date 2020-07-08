Рестораны и кафе Подмосковья заработают с 25 июля. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев. Также в области будет постепенно сниматься еще ряд ограничений.

Также с 25 июля при проезде в общественном транспорте Московской области жители смогут снова расплачиваться наличными деньгами. Все рестораны и кафе в ходе работы должны соблюдать требования Роспотребнадзора. В случае обнаруженных нарушений Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщил о них главному санитарному врачу.