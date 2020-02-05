    05 февраля 2020, 15:20

    Родители из Липецка пожаловались на травлю детей за несданные деньги

    Александра Ломейко

    Липецких школьников затравили за то, что их родители не сдали деньги на нужды класса. Первоклассникам запрещали пить воду из кулера, а взрослых специально удаляли из родительских чатов.
    Родители из Липецка пожаловались на травлю детей за несданные деньги

    Конфликт произошел в 1 «Г» классе школы № 21, рассказал Life. Некоторых ребят уже перевели в другие школы.

    Одна из матерей — Ольга — рассказала, что на первом родительском собрании решили собрать 1200 рублей на покупку принтера и кулера. Многодетная семья сдала требуемую сумму, но потом выяснилось, что нужно сдать еще — на «дополнительные расходы». Эти траты оказались для женщины непосильными.

    Остальные родители в итоге вернули ей сданные 1200, но ребенка Ольги начали травить: сыну запрещали пить воду из кулера. Жалуется на некорректное поведение учителя не только она. По словам родителей некоторых учеников, первоклашки часто приходят домой в слезах. При этом педагог, у которого за плечами 40 лет работы в школе, общаться с возмущенными родителями отказывается.

    Им даже устроили своеобразную «информационную блокаду»: удалили из родительских чатов, лишив возможности узнавать о предстоящих мероприятиях и собраниях.

    Несмотря на попытки директора школы примирить родителей и учителя 1 «Г», классный руководитель так и не признала своей вины. Хотя согласилась прекратить конфликт. К «особому» отношению к детям педагог вернулась сразу же после беседы. По крайней мере так говорят родители учеников.

    Не признает травли детей и родителей, которые выступили против поборов, и председатель родительского комитета класса. Директор школы не стала комментировать ситуацию. Проверкой случившегося занялись в МВД по Липецкой области и региональная прокуратура.