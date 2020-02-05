Родители из Липецка пожаловались на травлю детей за несданные деньги

Липецких школьников затравили за то, что их родители не сдали деньги на нужды класса. Первоклассникам запрещали пить воду из кулера, а взрослых специально удаляли из родительских чатов.

Конфликт произошел в 1 «Г» классе школы № 21, рассказал Life. Некоторых ребят уже перевели в другие школы.

Одна из матерей — Ольга — рассказала, что на первом родительском собрании решили собрать 1200 рублей на покупку принтера и кулера. Многодетная семья сдала требуемую сумму, но потом выяснилось, что нужно сдать еще — на «дополнительные расходы». Эти траты оказались для женщины непосильными.

Остальные родители в итоге вернули ей сданные 1200, но ребенка Ольги начали травить: сыну запрещали пить воду из кулера. Жалуется на некорректное поведение учителя не только она. По словам родителей некоторых учеников, первоклашки часто приходят домой в слезах. При этом педагог, у которого за плечами 40 лет работы в школе, общаться с возмущенными родителями отказывается.

Им даже устроили своеобразную «информационную блокаду»: удалили из родительских чатов, лишив возможности узнавать о предстоящих мероприятиях и собраниях.

Несмотря на попытки директора школы примирить родителей и учителя 1 «Г», классный руководитель так и не признала своей вины. Хотя согласилась прекратить конфликт. К «особому» отношению к детям педагог вернулась сразу же после беседы. По крайней мере так говорят родители учеников.

Не признает травли детей и родителей, которые выступили против поборов, и председатель родительского комитета класса. Директор школы не стала комментировать ситуацию. Проверкой случившегося занялись в МВД по Липецкой области и региональная прокуратура.