Российским школьникам объяснят, как себя вести в Сети

Основы безопасности жизнедеятельности в российских школах пополнят новой темой. На уроках ученикам будут рассказывать о принципах киберзащиты.

Соответствующая инициатива принадлежит Общественной палате, рассказала газета «Известия». Идею уже одобрили в министерстве просвещения. Программу предмета изменят, когда будут утверждены новые образовательные стандарты.

Курс на ОБЖ, заметили в Минпросвещения, научит детей не только приводить примеры существующих информационных и компьютерных рисков и угроз, но и предотвращать их.

Эксперты полагают, что в Сети школьники могут столкнуться с травлей — так называемым кибербуллингом. Существует опасность, что дети нарвутся на мошенников или педофилов.

«Очень важно, что этот курс включили в ОБЖ, что позволит привить детям правила поведения не только в реальном, но и в виртуальном пространстве», — заметила профессор Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина.

Она добавила, что содержание уроков необходимо обновлять ежегодно.

Среди проблем, существующих в интернете, специалисты также назвали вымогательство денег, шантаж и доведение до самоубийства.