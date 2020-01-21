Алтайскому школьнику диагностировали шизофрению. Его мама назвала это местью учителей

Врачи поставили 11-летнему школьнику Коле (имя изменено) из Алтайского края диагноз детская шизофрения. Мать мальчика Наталья считает, что ее ребенка признали психически нездоровым из-за новой учительницы, которая невзлюбила Колю. По ее словам, педагог сделала из школьника изгоя, так как Наталья отказалась сдать ей деньги на подарок. В истории разобрался «360».

От школы до психушки

Никаких проблем с учебой до конца второго класса у школьника Коли из села Целинного Алтайского края не было. Учился мальчик хорошо и классная учительница на него если и жаловалась, то очень редко. Однако в третий класс Коля попал к новому педагогу. И все тут же изменилось.

Как рассказала мама мальчика, Наталья, новая учительница тут же выделила себе в классе любимчиков, а на Колю не обращала никакого внимания. Домой вместо хороших отметок Коля начал приносить двойки, а учительница начала постоянно звонить Наталье и жаловаться на его поведение. В четвертом классе ситуация совсем испортилась и против мальчика началась откровенная травля.

По словам Натальи, сын жаловался, что одноклассники начали обзывать его бомжом, хвастать перед ними своими гаджетами и так далее. При этом учитель не делала ничего, чтобы прекратить эту ситуацию.

«То рубаху порвут, то брюки, то портфель, то ручкой измажут. Я сколько не ходила в школу, учительница говорит, что Костя вообще невменяемый и непослушный. Сын же ко мне приходит и говорит: „меня трое держат, а один ручкой обмазывает“. Учительнице пожалуется, а она ему говорит, что он врет», — поделилась Наталья.

По ее словам, травля усилилась после того сбора денег на подарки учителю: на профессиональный праздник и день рождения. Лишних трат, где кроме Коли еще двое детей, семья позволить себе не может.

Недовольные поведением ученика педагоги потребовали от Натальи проверить сына у психиатра и отправили ее с Колей в Барнаул, представив ей характеристику из школы.

«В 9:00 были там, прошли психиатра. Он нас отправил в другое отделение пройти психолога. Мы прошли, вернулись к психиатру и нам дали направление в психиатрическую больницу Бийска. С диагнозом детская шизофрения и психопатоподобный синдром Колю почти на месяц положили в стационар», — рассказала Наталья.

«Врач говорил, что по поведению он спокойный, характер не взрывной», — поделилась Наталья.

Источник фото: телеканал «360»

Судя по тексту выписки, в больнице Коле делали уколы нейролептиков и давали таблетки глицина. В этом же документе говорится, что у пациента наблюдаются упорядоченность поведения, стабилизация эмоционального состояния и частичная редукция симптомов. После того, как Колю выписали из больницы, мама привезла его домой. В селе мальчика поставили на учет к психотерапевту.

Неудачная характеристика

Наталья считает, что диагноз ее сыну врачи поставили, опираясь на характеристику из школы, которую написала классная руководительница Коли. Однако кроме учительницы к этому документу приложили руку психолог и директор учебного заведения.

Там говорится, что мальчик закончил третий класс на «тройки», а в четвертом классе не успевает по русскому языку, чтению и окружающему миру.

«Ребенок легко возбудим. Неуравновешен. Самостоятельно контролировать свое поведение не может, объясняя это тем, что слышит голос КОТА, который приказывает ему бить и дальше не понимает, что происходит», — говорится в тексте документа.

Кроме того, в характеристике указано, что мальчик постоянно наговаривает на одноклассников, что они его бьют и оскорбляют. Часто лжет. Кидается на детей, если кто-то на него косо посмотрит. Все свои проблемы он видит только в других людях.

У Коли есть способности к спорту, но при попытке привлечь его к соревнованиям, но он быстро потерял интерес, так как к этому нужно прикладывать усилия.

Ребенок воспитывается матерью и отчимом, с которым он не может найти общего языка. Мужчина старается не замечать пасынка. Мама пытается повлиять на их отношения, но безуспешно. В итоге у нее сдают нервы, и все остается как есть.

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Директор школы Дмитрий Малетин в беседе с Life заявил, что Наталья еще в мае приходила жаловаться на сына. Тогда она отметила, что не может справиться с мальчиком. Сам Коля замечания директора игнорировал и продолжал бить одноклассников.

«Совместно с психологом мы решили убедить родителей направить мальчика на обследование», — отметил руководитель учебного заведения. Однако Наталья недовольна диагнозом сына. Она заявила, что не верит в шизофрению или психопатоподобный синдром, который диагностировали у мальчика.

«Я его не считаю шизофреником, он вполне адекватный ребенок. И припадков за ним никаких не было. Будем добиваться, чтобы сняли диагноз», — подчеркнула она.

Пока Наталья никуда не жаловалась, чтобы диагноз ее сыну отменили. Однако такая возможность у нее есть.

Психиатр Виктор Бочаров заявил, что мальчиков 10−12 лет психика еще нестабильна. «Диагноз шизофрения впоследствии можно будет отменить, если доказать, что диагноз был поставлен неверно», — привел его цитату Life.

Пока же Коля учится отдельно от остальных ребят. Он приходит в школу к 13:00, когда у остальных занятия уже заканчиваются. У него новый учитель, который полностью занимается только им. Успехи в учебе стали лучше: тройки еще есть, но двойки полностью исчезли. Наталья считает, что ее сын вполне нормальный, и все дело было только в учительнице.

Сама же учитель Коли Светлана Сердюк в беседе с «360» сказала, что обвинения Натальи в том, что она довела ее сына за не сданные деньги «это бред». Дать полный комментарий она отказалась.