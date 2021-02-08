Родители дошкольников пожаловались на небезопасные автобусы для детей

Родители дошкольников пожаловались на небезопасные автобусы. Транспортные средства не укомплектованы специальными креплениями для детей.

Жалобы главе Министерства просвещения Денису Мантурову направила директор Института изучения детства Наталья Агре, передает РБК.

Агре сообщила, что родители недовольны транспортными средствами, которые развозят детей от 1,5 до 6 лет от дома до детских садов и других образовательных организаций между населенными пунктами. Автобусы предназначены для школьников, но для детей младшего школьного возраста в них должны быть специальные крепления ISOFIX, которые отсутствуют.

Агре отметила, что организация, где она является руководителем, не может повлиять на автопроизводителей, поэтому она обратилась в Минпросвещения.

В январе 2020 года под Калугой школьный автобус с детьми врезался в стоящую фуру на 220-м километре федеральной автотрассы М3 «Украина». Травмы получили один ребенок и сопровождающая женщина. Месяцем ранее на Кубани школьный автобус врезался в легковой автомобиль. Пострадали шесть человек.