Школьный автобус врезался в фуру под Калугой. Пострадал ребенок

Утром 19 января школьный ПАЗик с детьми врезался в стоящую фуру на 220-м километре федеральной автотрассы М3 «Украина», в Мещовском районе Калужской области. Травмы получили один ребенок и сопровождающая женщина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

«В салоне школьного автобуса находились 15 детей. В результате ДТП пострадали один ребенок и сопровождающая женщина. По первоначальным сведениям, дети были пристегнуты ремнями безопасности», — рассказали в полиции.

Авария произошла в 07:55. На месте ДТП сейчас работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Информации о причинах столкновения и состоянии пострадавших пока нет.

Источник фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области

Старший помощник областного прокурора Искрина Басулина сообщила РИА «Новости», что пострадавшего ребенка отвезли в больницу. Его жизни ничто не угрожает.