03 декабря 2020, 18:37
Школьный автобус столкнулся с легковушкой на Кубани
На Кубани автобус со школьниками столкнулся с иномаркой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
По данным телеканала «Царьград», есть пострадавшие. Шесть человек доставлены в больницу с различными травмами. Из них — двое детей.
«По предварительной информации, произошло столкновение школьного микроавтобуса с автомобилем Nissan. „Газель“ перевозила школьников с места учебы по маршруту», — рассказали в ведомстве.