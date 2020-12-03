Школьный автобус столкнулся с легковушкой на Кубани

По данным телеканала «Царьград», есть пострадавшие. Шесть человек доставлены в больницу с различными травмами. Из них — двое детей.

«По предварительной информации, произошло столкновение школьного микроавтобуса с автомобилем Nissan. „Газель“ перевозила школьников с места учебы по маршруту», — рассказали в ведомстве.