Рюмка водки и песня «День Победы»: Песков поделился планами на 9 мая

По словам представителя Кремля, свободным у него будет только вечер. Тогда он позволит себе выпить рюмку водки и спеть «День Победы».

Народный артист Василий Лановой предложил всем россиянам принять участие в акции. 9 мая нужно выйти на балкон и спеть «День Победы».

С предложением присоединиться к акции к президенту России Владимиру Путину обратились участники движения «Волонтеры Победы». Путин сказал, что тоже готов спеть, но надо решить, как это провести.

Дмитрий Песков ранее заявил, что 9 мая президент возложит цветы к Вечному огню, а после оттуда обратится к россиянам.

В этом году традиционный парад Победы на Красной площади перенесли из-за ситуации с коронавирусом. Владимир Путин заявил, что праздничные мероприятия в России пройдут обязательно, когда для жизни граждан не будет никакого риска.