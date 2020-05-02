Ожидается, что президент Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«9 мая президент возложит цветы к Вечному огню и именно оттуда обратится ко всем россиянам», — сообщил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее участники общероссийской акции «МыВместе» и представители движения «Волонтеры Победы» рассказали лидеру страны об акции на 9 мая. Народный артист СССР Василий Лановой предложил в этот день всем россиянам выйти на балконы и спеть «День Победы». Путин заверил, что с удовольствием поучаствует, но подумает над тем, как это осуществить.

В апреле Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и других торжественных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Новые даты торжеств назовут после того, как улучшится эпидемиологическая ситуация. Несмотря на перенос, 9 мая состоится традиционная акция «Бессмертный полк». Ее проведут в режиме онлайн, принять участие могут все желающие. Еще для жителей подготавливают торжественный салют и авиационный парад.