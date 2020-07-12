Риск второй волны коронавируса подтвердили в Минздраве

Он привел в пример США и Индию, где появляются новые антирекорды по зараженным коронавирусом. Любые массовые скопления людей, в том числе протестные демонстрации и выступления, создают идеальные условия для быстрого распространения вируса.

«Крайне тревожная эпидемическая ситуация в некоторых станах, таких США и Индия, является следствием несоблюдения простых мер профилактики респираторных инфекций», — пояснил Чуланов.

Соблюдение масочного режима и социальной дистанции, частое мытье рук, самоизоляция заболевших помогут затормозить развитие эпидемии и не допустить возникновения второй волны. Поэтому важно соблюдать меры профилактики воздушно-капельных инфекций.

Война с коронавирусом еще не закончена, отметил главный инфекционист. Благодаря карантину и мерам профилактики удалось значительно снизить показатели заболеваемости. Однако это небольшая победа в одном сражении, заявил Чуланов. Пока что еще каждый день регистрируется много новых случаев, в некоторых регионах даже сохраняется рост заболеваемости.

Однако ранее психолог заметил, что пандемия коронавируса повлияла на мышление россиян. Теперь люди больше уважают личное пространство, возможность насладиться одиночеством.

В то же время в России успешно завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса. Препарат проверяли на добровольцах, которых через несколько дней уже выпишут.