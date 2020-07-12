Психолог увидел изменения в мышлении россиян после самоизоляции

Теперь многие больше ценят работу. Это время показало, как можно легко потерять свою должность.

Кроме того, люди осознали, что устали друг от друга. Поэтому теперь они уважают личное пространство, возможность насладиться одиночеством.

«То есть тем временем, когда ты спокойно читаешь книгу или пишешь стихи, да и мало ли чего. Его стало меньше, так как люди часто живут по несколько человек в квартире и от каких-то привычек и хобби приходится отказаться», — отметил психолог.

По его мнению, проблема с нехваткой личного пространства решается просто. Для этого достаточно попросить родных не трогать вас некоторое время и стараться найти компромисс.

Пандемия также меняет обыденные привычки. Граждане хорошо запомнили о важности мытья рук и социальной дистанции, теперь они ценят личное пространство друг друга.

К тому же, Солодовников обратил внимание на парадокс. До объявления запрета на прогулки никто гулять и путешествовать настолько яростно не стремился.

«Это и есть психология изоляции: то, что не запрещено, никому не интересно. Если же хочешь приковать к чему-то внимание — запрети это», — пояснил психолог.

По его словам, COVID-поколение будет больше гулять, проводить время на свежем воздухе.

Ранее Россия преодолела пик негативного влияния коронавируса на экономику. Все потому, что волна распространения инфекции прошла для России достаточно быстро.