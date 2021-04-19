РФПИ договорился с китайским партнером о производстве еще более 100 млн доз «Спутника V» в год

РФПИ и китайская компания Hualan Biological Bacterin договорились о производстве еще более 100 миллионов доз вакцины «Спутник V» в год. До этого планировалось, что в КНР будут производить в год 60 миллионов доз. Об этом сообщили на сайте РФПИ.

Объем производства, о котором договорились РФПИ и китайская компания, обеспечит вакцинацию свыше 50 миллионов человек в год. Стороны нацелены на долгосрочное сотрудничество для выпуска российского препарата.

«Китай является одним из главных партнеров по производству российской вакцины, которая уже применяется во всех регионах мира», — отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Спутник V» уже получил регистрацию в 60 странах мира. Согласно результатам исследования, которые были приведены в авторитетном медицинском издании The Lancet, эффективность российской вакцины составляет 91,6%.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко ранее сообщил, что процедура включения «Спутника V» в список препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), находится на финальной стадии.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее назвал самый смешной миф про «Спутник V».