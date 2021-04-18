Процедура внесения «Спутника V» в список ВОЗ вышла на финальную стадию

Процедура включения вакцины от коронавируса «Спутник V» в список препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), завершается. Минздрав России ведет переговоры по этому вопросу, заявил глава здравоохранительного ведомства Михаил Мурашко.

«Мы также ведем переговоры со Всемирной организацией здравоохранения о завершении включения в список препаратов ВОЗ, одобренных для использования в чрезвычайных ситуациях в сфере общественного здравоохранения», — приводит РИА «Новости» слова Мурашко на заседании Экономического и социального совета ООН «Вакцина для всех».

Вакцину от коронавируса «Спутник V» создали в Центре имени Гамалеи в 2020 году. Препарат зарегистрировали в России в августе. В конце прошлого года в стране началась масштабная вакцинация. После сентябрьской вспышки ситуация с коронавирусом начала постепенно улучшаться в начале 2021 года. Власти планируют привить более половины населения РФ для формирования коллективного иммунитета. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что темпы вакцинации увеличились, поэтому ковидные ограничения могут скоро отменить.

За сутки российские медики выявили 8632 новых случая COVID-19. Общее число заразившихся за время пандемии выросло до 4 702 101.