Гинцбург раскрыл самый смешной миф про «Спутник V»

Среди самых смешных слухов вокруг «Спутника V» оказался миф о том, что российские хакеры выкрали план создания вакцина от коронавируса у компании AstraZeneca. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Очень нас порадовала и посмешила информация о том, что российские хакеры института Гамалеи украли план создания вакцинного препарата у AstraZeneca», — заявил Гинцбург РИА «Новости».

Он отметил, что гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил в Twitter и предложил «отдать долг». С помощью компонента вакцины из РФ можно было бы повысить эффективность препарата AstraZeneca.

Центр имени Гамалеи, РФПИ, AstraZeneca, компания «Р-Фарм» подписали меморандум о сотрудничестве 21 декабря 2020 года. Стороны должны помогать друг другу в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки применения одного из компонентов вакцины «Спутник V» и одного из компонентов вакцины AZD1222. Последнюю создала AstraZeneca вместе с учеными из Оксфордского университета.

Дмитриев заявлял, что комбинация с одним из двух компонентов «Спутника V» помогает AstraZeneca повысить эффективность вакцины с 62,1% до более высокого уровня. Также он говорил о том, что Россия открыта для сотрудничества с другими производителями вакцин для повышения их эффективности.