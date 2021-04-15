Глава компании «Акульчев» объяснил, почему сетям придется поднять цены на конфеты

Торговым сетям придется поднимать цены на кондитерскую продукцию и идти навстречу производственным компаниями. В противном случае, полки в магазинах могут опустеть. Такой сценарий в беседе с «360» не исключил генеральный директор компании «Акульчев» Сергей Акульчев.

По его словам, компании-производители сейчас находятся буквально между молотом и наковальней. С одной стороны на них давит огромный рост цен на сырье, а с другой — торговые сети, которые хотят видеть только низкие цены, чтобы покупатели не уходили к конкурентам.

«Сети соглашаются поднимать цены максимум на 5-7%, при том, что стоимость сырья выросла на 50-250%. Никакой экономики у производителей не осталось. Мы вынуждены останавливать отгрузки. Потому что каждый килограмм генерирует убыток», — заявил Акульчев.

Бизнесмен с сожалением добавил, что в сложившейся ситуации магазины преследуют только свои цели.

«Они нас не слышат. Говорят что они не видят тенденции к подъему цен. Выглядит как плевок в лицо. <> Сети бьются на конкуренцию, не взирая на здравый смысл и на партнерские отношения», — констатировал глава компании.

Производственникам, по его словам, сейчас крайне нужна стабилизация цен по ключевым позициям сырья. Если стоимость сахара и подсолнечного масла после скачка пока остановилась в росте, то теперь движение вверх показывают цены на картон.

«Сетям придется принимать повышение цен, чтобы производители работали хотя бы в ноль. Сейчас мы работает в минус», — резюмировал он.

Ранее о росте цен на кондитерские изделия сообщило издание РБК. В Минсельхозе в ответ заявили, что существенных оснований для подорожания этой продукции нет.