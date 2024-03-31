Общество 31 марта 2024, 12:22 Режим КТО отменили в Махачкале и Каспийске РИА «Новости»

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Режим контртеррористической операции отменили в Махачкале и Каспийске. Об этом со ссылкой на мэра Махачкалы сообщило РИА «Новости».

Режим КТО объявляли в Каспийске и Махачкале утром 31 марта. В ходе операции спецназ блокировал боевиков в квартирах жилых домов, жильцов соседних зданий эвакуировали.

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По данным Национального антитеррористического комитета, силовики задержали троих преступников, которые готовили теракты. На месте задержания изъяли оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

В ходе КТО среди жителей не пострадал.

В начале марта шестерых боевиков, бывших приверженцами ИГИЛ*, ликвидировали в Карабулаке в Ингушетии.

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ), — запрещенная в России террористическая организация.