31 марта 2024, 12:22
Режим КТО отменили в Махачкале и Каспийске
Режим контртеррористической операции отменили в Махачкале и Каспийске. Об этом со ссылкой на мэра Махачкалы сообщило РИА «Новости».
Режим КТО объявляли в Каспийске и Махачкале утром 31 марта. В ходе операции спецназ блокировал боевиков в квартирах жилых домов, жильцов соседних зданий эвакуировали.
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По данным Национального антитеррористического комитета, силовики задержали троих преступников, которые готовили теракты. На месте задержания изъяли оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.
В ходе КТО среди жителей не пострадал.
В начале марта шестерых боевиков, бывших приверженцами ИГИЛ*, ликвидировали в Карабулаке в Ингушетии.
* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ), — запрещенная в России террористическая организация.
Дагестан
ФСБ
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