Важное 03 марта 2024, 12:16 Были приверженцами ИГИЛ. Личности ликвидированных в Ингушетии боевиков установили НАК: 6 ликвидированных в Ингушетии боевиков, предварительно, приверженцы ИГ НАК РФ

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В Ингушетии предварительно установили личности ликвидированных боевиков. Об этом со ссылкой на данные Национального антитеррористического комитета сообщило РИА «Новости».

Все бандиты были приверженцами «Исламского государства»*, уточнили в НАК.

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Ранее преступников заблокировали в одном из многоквартирных домов в Карабулаке. По данным ведомства, ночью во время перестрелки в здании вспыхнул пожар, а боевики попытались переместиться на другой этаж. Возгорание в доме уже потушили.

«Попытки прорыва бандитов из блокированного дома были пресечены. Личности бандитов предварительно установлены», — указали в комитете.

Приверженцы ИГИЛ*, по имеющимся данным, были причастны к ряду преступлений террористической направленности. Среди них в том числе нападение на пост ДПС и убийство трех полицейских в марте прошлого года.

В НАК отметили, что главарь банды и еще два бандита находились в федеральном розыске.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация.