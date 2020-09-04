Порядка 100 тысяч человек остались без электричества из-за тайфуна в Приморье

Порядка 104,5 тысячи человек остались без электричества из-за тайфуна, который прошел в Приморском крае, в четверг, 3 сентября, уточнили в пресс-службе Минэнерго РФ.

«3 сентября с 07:00 до 01:00 4 сентября из-за неблагоприятных погодных условий происходили отключения в электрических сетях 35-220 киловольт и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 киловольт», — процитировало работников ведомства ИА RNS.

Отмечается, что без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в 94 населенных пунктах. В зоне ответственности «Оборонэнерго» находится порядка 25 тысяч человек. Помимо прочего, выявлены сбои в движении поездов, среди которых 55 грузовых, пять пассажирских и 19 пригородного сообщения.