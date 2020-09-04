Жителей Приморья предупредили о новом супертайфуне

Плохой прогноз погоды составили для жителей Приморья. Штормовой ветер и сильные дожди продолжатся на следующей неделе. Рядом с регионом пройдет супертайфун «Хайшен».

«В начале следующей недели, 7–8 сентября, в Приморском крае ожидается очередное ухудшение погодных условий, обусловленное прохождением супертайфуна „Хайшен“ над Корейским полуостровом и соседними провинциями КНР», — сказано в сообщении а краевого учреждения по делам ГО и ЧС. Его передал «Интерфакс».

За 12 часов в южной половине края на следующей неделе может выпасть от 15 до 40 миллиметров осадков. Местами пройдут грозы.

На южном побережье региона и во Владивостоке порывы ветра могут достичь 25-32 метров в секунду. В континентальной части Приморья скорость ветра усилится до 20-24 метров в секунду.

В ночь на 8 сентября в заливе Петра Великого, на юге района Поворотный-Золотой высота волн, предположительно, достигнет трех-четырех метров. Не исключено, что уровень моря в портах южного побережья поднимется до критических отметок.

Ранее на край обрушился тайфун «Майсак». Медицинская помощь понадобилась 55 местным жителям. Один человек погиб — на него упало дерево. Кроме того, два члена экипажа плавучего крана «Черноморец-34» скончались из-за того, что кран выбросило на отмель в бухте Теляковского.

В Приморье повреждены крыши зданий, нарушено электроснабжение. В отдельных муниципалитетах ввели режим ЧС.