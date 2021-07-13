Реставратор назвал «нарушением закона» снос деревянного планетария в Пензе

Снос деревянного планетария в Пензе бульдозером нарушил закон об охране объектов культурного наследия. Такое мнение в беседе с «360» выразил исследователь русского деревянного зодчества Игорь Шульгин.

Реставратор подчеркнул, что речь идет именно о сносе памятника бульдозером: по его словам, такой метод недопустим по отношению к объектам культурного наследия.

«Это однозначно неприменимо. Даже к памятнику местного значения такой метод неприменим. Это игнорирование статуса узаконенного объекта культурного наследия. Это нарушение закона об охране объектов культурного наследия».

Именно снос здания бульдозером больше всего возмутил и активистов Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Они уверены, что степень износа планетария была не настолько большой, и вполне возможно было отреставрировать здание.

В то же время Шульгин считает, что памятник был снесен для последующего восстановления в первозданном виде. Или вновь в деревянном исполнении, или в более прочном — каменном. Однако для этого, подчеркнул реставратор, необходимо было подготовить документы о предмете охраны памятника. В тексте нужно было составить описание того, что в сносимом здании обязательно должно остаться без изменений. Составлялись ли такие документы при сносе деревянного планетария в Пензе, пока не сообщается.