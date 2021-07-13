Активисты назвали «вандальным» снос единственного в стране деревянного планетария в Пензе

В Пензенском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры считают снос деревянного планетария «вандальным». Такое мнение в беседе с «360» выразил председатель отделения Сергей Блинов.

«Он является объектом культурного наследия. Поэтому то, что он был признан аварийным — не являлось основанием для сноса. Аварийными можно сносить хрущевки, какие-то бараки. К объектам культурного наследия, к их сохранению, предъявляются другие требования» — сказал Сергей Блинов.

Председатель отделения подчеркнул, что в той документации, которую изучили специалисты, они не увидели обоснований настолько большого износа. По мнению Блинова, фотографий дефектов сруба было представлено слишком мало, и выглядели они неубедительно. На них видны только локальные повреждения, которые можно было устранить.

Единственный в стране деревянный планетарий, который был построен в 1928 году, снесли в Пензе бульдозером. Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) заранее настаивало, что здание необходимо сохранить. По мнению специалистов, возможно было ограничиться профессиональной реставрацией. Но, по данным организации, чиновники не обратили внимания на просьбы и все-таки снесли здание.