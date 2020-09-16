Решений о повышении акцизов на алкоголь и табак не принималось — Кремль
«Никаких решений пока не принималось, разумеется Минфин действует сообразно обстоятельствам, которые сложились в результате беспрецедентной пандемии и мирового экономического кризиса, который был этой пандемией спровоцирован. Ведется экспертное обсуждение», — процитировало Пескова РИА «Новости».
Пресс-секретарь главы государства добавил, что Минфин ищет источники для повышения доходной части бюджета. Этот процесс он назвал совершенно нормальным.
Ранее Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс. Согласно документу, в 2021 году ставка акциза на сигареты вырастет до 2359 рублей за одну тысячу штук. На вейпы и электронные сигареты ставка составит 60 рублей за штуку.
Проект поддержала комиссия российского правительства по законопроектной деятельности. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, в свою очередь, подчеркнул, что увеличение акцизов поможет следить за нелегальным производством.