Идею повысить ставки акциза на сигареты оценили в Госдуме

Идею Министерства финансов РФ повысить ставки акциза на сигареты и табачную продукцию на 20% в будущем году оценил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

По его словам, осуществление планов поможет следить за ситуацией с нелегальным производством табачной продукции, информирует сайт RT.

«Идет нелегальное производство табачных изделий, которому нужно поставить преграду, чтобы с черного рынка не поступала поддельная продукция», — пояснил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что в реализации такой инициативы необходимо отследить ее долгосрочный эффект на экономику табачного сектора.

Ранее сообщалось, что в Минфине подготовили проект поправок в Налоговый кодекс. В соответствии с ним в грядущем году ставка акциза на сигареты составит 2359 рублей за одну тысячу штук. На вейпы и электронные сигареты ставка повысится до 60 рублей за штуку.