Россиян предупредили о росте цен на сигареты в 2021 году

Минфин России нашел способ покрыть расходы, связанные с пандемией коронавируса. В подготовленном ведомством проекте поправок в Налоговый кодекс предлагается повысить акцизы на табачную продукцию и электронные и обычные сигареты на 20%, пишет РБК.

«Внеплановое повышение акцизов позволит обеспечить выполнение социальных обязательств государства в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», — приводит РБК сообщение пресс-службы ведомства.

Как уточняется в материале, в соответствии с поправками, в 2021 году ставка акциза на сигареты за тысячу штук составит 2359 рублей, а на вейпы и электронные сигареты — до 60 рублей за штуку.

Данный документ уже одобрила комиссия российского правительства по законопроектной деятельности, следует из данных издания. Далее проект поправок будет рассмотрен на заседании кабмина.

Ранее Министерство финансов России внесло в правительство закон, который уточнит цели ипотеки по государственной программе софинансирования для многодетных семей. Согласно новому закону, поддержку государства в размере 450 тысяч рублей смогут получить многодетные семьи, которые решили купить в кредит долю в праве общей собственности на жилье.